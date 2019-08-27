27 Ağustos 2019, Salı

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Nabil Dirar'ın başarısının sırrı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Phillip Cocu döneminde kadro dışı bırakıldıktan sonra sezonun ikinci yarısında takımın başına getirilen Ersun Yanal'ın yeniden takıma dahil ettiği Nabil Dirar, yeni sezonda adeta küllerinden doğdu. Ligin ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçını boş geçmeyen Faslı futbolcu, ikinci haftadaki kritik Medipol Başakşehir deplasmanından uzatmada bulduğu golle takımına galibiyeti getirmişti. 33 yaşındaki futbolcunun başarısının sırrı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 16:28
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Nabil Dirar'ın başarısının sırrı ortaya çıktı!

Fenerbahçe lige Gazişehir ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başladı.

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Nabil Dirar'ın başarısının sırrı ortaya çıktı!

Toplamda 6 averajı bulunan sarı-lacivertliler Süper Lig'de lider durumda.

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Nabil Dirar'ın başarısının sırrı ortaya çıktı!

Kanarya'da yeni sezonda en çok dikkat çeken isimlerin başında ise kuşkusuz Nabil Dirar geliyor.

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Nabil Dirar'ın başarısının sırrı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan daha sonra Ersun Yanal tarafından affedilerek kadroya tekrar dahi olan Dirar, Audi Cup'ta gösterdiği kötü peformansıyla yuhalanmıştı.

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Nabil Dirar'ın başarısının sırrı ortaya çıktı!

Ligde ise Dirar oyunuyla büyülüyor.

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