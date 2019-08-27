27 Ağustos 2019, Salı
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Nabil Dirar'ın başarısının sırrı ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Phillip Cocu döneminde kadro dışı bırakıldıktan sonra sezonun ikinci yarısında takımın başına getirilen Ersun Yanal'ın yeniden takıma dahil ettiği Nabil Dirar, yeni sezonda adeta küllerinden doğdu. Ligin ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçını boş geçmeyen Faslı futbolcu, ikinci haftadaki kritik Medipol Başakşehir deplasmanından uzatmada bulduğu golle takımına galibiyeti getirmişti. 33 yaşındaki futbolcunun başarısının sırrı da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.08.2019 16:28
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