Fenerbahçe Luiz Gustavo'ya kavuşuyor! İşte bonservis bedeli ve geleceği tarih

Yeni sezon için orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal transfer listesinde bulunan ve ısrarla istediği Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Marsilya ile yapılan uzun pazarlıklar sonrası Brezilyalı yıldızın transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilerde Fransız kulübüne ödenecek bonservis bedeli ve Gustavo'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...