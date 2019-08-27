27 Ağustos 2019, Salı

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Fenerbahçe Luiz Gustavo'ya kavuşuyor! İşte bonservis bedeli ve geleceği tarih

Yeni sezon için orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal transfer listesinde bulunan ve ısrarla istediği Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Marsilya ile yapılan uzun pazarlıklar sonrası Brezilyalı yıldızın transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilerde Fransız kulübüne ödenecek bonservis bedeli ve Gustavo'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 14:31
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Fenerbahçe Luiz Gustavo'ya kavuşuyor! İşte bonservis bedeli ve geleceği tarih

Fenerbahçe, uzun süredir ilgilendiği Luiz Gustavo'ya kavuşuyor...

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Fenerbahçe Luiz Gustavo'ya kavuşuyor! İşte bonservis bedeli ve geleceği tarih

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i mucizevi bir şekilde 90+3. dakikada Dirar'ın attığı golle 2-1 mağlup ederek ilk iki haftayı kayıpsız kapattı.

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Fenerbahçe Luiz Gustavo'ya kavuşuyor! İşte bonservis bedeli ve geleceği tarih

Takımdaki eksikler göze çarparken sarı-lacivertlilerde birçok isim farklı mevkide forma giymek zorunda kaldı.

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Fenerbahçe Luiz Gustavo'ya kavuşuyor! İşte bonservis bedeli ve geleceği tarih

Sarı-lacivertliler uzun süredir Brezilyalı yıldız ile ilgisini sürdürüyordu.

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Fenerbahçe Luiz Gustavo'ya kavuşuyor! İşte bonservis bedeli ve geleceği tarih

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar ön libero transferi için yoğun bir mesai harcıyordu.

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