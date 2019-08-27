27 Ağustos 2019, Salı
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İşte Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler
Fenerbahçe yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de transferler Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam ediyor. Şu ana kadar 10 transfer gerçekleştiren Sarı Kanarya birçok isimle de temaslarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'de şu ana kadar gelen ve giden isimler...
Giriş Tarihi: 27.08.2019 18:59 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 18:59
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