27 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

Fenerbahçe yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de transferler Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam ediyor. Şu ana kadar 10 transfer gerçekleştiren Sarı Kanarya birçok isimle de temaslarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'de şu ana kadar gelen ve giden isimler...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 18:59 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 18:59
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İşte Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

Fenerbahçe'de transfer harekatı tam gaz sürüyor. Yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de şu ana kadar 10 isimle anlaşma imzalanırken 16 isim ise takımdan gönderildi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi, gelen ve giden isimler.

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İşte Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

TAKIMDAN AYRILAN İSİMLER

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İşte Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

SALİH UÇAN: Sözleşmesi bitti, Alanyaspor'a transfer oldu.

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İşte Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

MEHMET TOPAL: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

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İşte Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

ANDRE AYEW: Sözleşmesi sona erdi ve takımdan ayrıldı.

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