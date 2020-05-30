30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Muriqi'den Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi!

Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına giren ve takımdan ayrılacağı konuşulan Kosovalı golcü, sarı-lacivertli takıma flaş bir transfer önerisinde bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 10:51
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Muriqi'den Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi!

Sezona şampiyonluk parolasıyla hızlı bir giriş yapan ve ilk yarıdaki inişli çıkışlı performansın ardından ikinci yarıda yaşadığı büyük düşüşle zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı.

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Muriqi'den Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi!

Ligde çıktığı son 7 maçtan galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atarken, takımda öne çıkan isimlerden biri Vedat Muriqi olmuştu.

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Muriqi'den Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi!

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kosovalı golcü, 15 gol 6 asistlik performansıyla takımını sırtlarken, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

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Muriqi'den Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi!

Finansal Fair Play nedeniyle transfere kaynak yaratmak için oyuncu satması gereken yönetim, adı Tottenham, Lazio ve Napoli gibi kulüplerle anılan yıldız futbolcuya gelen teklifleri değerlendirecek.

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Muriqi'den Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi!

Fenerbahçe'de Muriqi'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, 26 yaşındaki golcüden flaş bir transfer önerisi geldi.

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