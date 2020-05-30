Muriqi'den Fenerbahçe'ye flaş transfer önerisi!

Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına giren ve takımdan ayrılacağı konuşulan Kosovalı golcü, sarı-lacivertli takıma flaş bir transfer önerisinde bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 10:51 ABONE OL