30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Gary Medel duyurdu! Fenerbahçe'de ayrılık

Kariyerini Bologna'da sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu. 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden bir ismin sezon sonunda ayrılacağını söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 10:23
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Gary Medel duyurdu! Fenerbahçe'de ayrılık

Yaz transfer sezonu çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yol ayrımına geldi.

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Gary Medel duyurdu! Fenerbahçe'de ayrılık

Yeni sezonun planlaması için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler kadroya katılacak isimler için temaslarını hızlandırırken, bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı.


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Gary Medel duyurdu! Fenerbahçe'de ayrılık

Takımda belli bir yaş skalasını oturtmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde gözle görülür bir değişiklik yaşanacak.

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Gary Medel duyurdu! Fenerbahçe'de ayrılık

Buna göre takımdan ayrılacak isimlerin merakla beklendiği Fenerbahçe'deki ilk yol ayrımını Gary Medel duyurdu.

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Gary Medel duyurdu! Fenerbahçe'de ayrılık

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Gary Medel transferiyle ilgili konuşurken, Fenerbahçe'deki ayrılığı resmen açıkladı ve yeni adresini de duyurdu.

İşte o açıklamalar...

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