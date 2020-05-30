Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı...

Süper Lig'de bitime 8 hafta kala zirve yarışından uzaklaşan ve şimdiden yaz transfer dönemi için listesini hazırlamaya başlayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunda büyük değişiklikler yapacak olan sarı-lacivertliler, Avrupa kulüplerinin gündeminde olan Vedat Muriqi'nin ayrılık ihtimaline karşı biri Premier Lig yıldızı olmak üzere iki ismi gündemine aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...