30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı...

Süper Lig'de bitime 8 hafta kala zirve yarışından uzaklaşan ve şimdiden yaz transfer dönemi için listesini hazırlamaya başlayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunda büyük değişiklikler yapacak olan sarı-lacivertliler, Avrupa kulüplerinin gündeminde olan Vedat Muriqi'nin ayrılık ihtimaline karşı biri Premier Lig yıldızı olmak üzere iki ismi gündemine aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 11:58
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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı...

12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de ekipler çalışmalarına hız vermiş durumda.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı...

Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı...

Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı...

Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı...

Önceliklerini bu şekilde belirleyen yönetim takımın yaş ortalamasını da düşürmek isterken sarı-lacivertlilerde flaş bir tranfer gerçekleşti.

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