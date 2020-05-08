08 Mayıs 2020, Cuma

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Muriç'in menajeri resmen açıkladı! "O takım istedi"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi transferin gözdesi konumuna geldi. Avrupa devlerini peşine takan Kosovalı yıldızın yaz transfer sezonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Vedat Muriqi'nin menajeri transfer hakkında net ifadeler kullandı ve resmi teklif getiren takımı da açıkladı.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 21:24
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Muriç'in menajeri resmen açıkladı! O takım istedi


Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Muriç'in menajeri resmen açıkladı! O takım istedi

Sarı-lacivertli forma ile bu sezon Süper Lig'de 13 gol ve 5 asistlik performans gösteren Kosovalı yıldız Süper Lig'e damga vurdu.


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Muriç'in menajeri resmen açıkladı! O takım istedi

Fenerbahçe'de gösterdiği performansın yanı sıra Kosova Milli Takımı'nda da müthiş işler çıkaran 26 yaşındaki futbolcu Avrupa devlerini peşine taktı.

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Muriç'in menajeri resmen açıkladı! O takım istedi

Öyle ki Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'le ilgilenen takımları resmen açıklamıştı.

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Muriç'in menajeri resmen açıkladı! O takım istedi

Ademi, ülkesinde yaptığı açıklamada İngiltere Premier Lig'de Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham'ın golcü futbolcuyu çok ciddi şekilde istediğini söyledi.

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