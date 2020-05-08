08 Mayıs 2020, Cuma

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek ile ilgili dikkat çeken detay!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, ilk imzayı attırdı. Sarı-lacivertliler, TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'da forma giyen orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçeli taraftarlar ise adını pek duymadıkları 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek hakkındaki tüm bilgiler ve genç futbolcunun dikkat çeken özelliği...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 15:55
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Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek ile ilgili dikkat çeken detay!

Süper Lig'e verilen arada gelecek yılın takımını kurma hedefiyle çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ilk imzayı attırdı. Sarı-lacivertli takım, bir süredir görüşme halinde olduğu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı. Resmi siteden yapılan duyuruda, hem Gölcükspor ile hem de oyuncu ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek ile ilgili dikkat çeken detay!

Açıklamanın detaylarında genç oyunculara yapılan yatırımlara vurgu yapılırken, Yüksek'i birçok Süper Lig kulübünün de istediğini altı çizildi. Orta sahada oynayan İsmai Yüksek, kendisini 5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek ile ilgili dikkat çeken detay!

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır. 21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek ile ilgili dikkat çeken detay!

TAKIMININ EN SKORERİ

26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisansla mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la üç yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek ile ilgili dikkat çeken detay!

Yeni transferin en ilginç yanı ise 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcunun bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giymesi ve 8 gol atarak takımın en skorer ismi olmasıydı. Gol yollarında ön plana çıkan 1.84 boyundaki İsmail, U17 Ligi'ndeyse 19 maçta 5 gol kaydetti.

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