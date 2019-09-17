17 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Muriç transferinde flaş gelişme! Manchester United...

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kosovalı golcü, ülkesinin EURO 2020 Elemeleri kapsamında İngiltere ile oynadığı mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamlamasının ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Adı Atletico Madrid ve Manchester United ile anılan Muriç için İngiliz devi, Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçına gözlemci gönderdi. Öte yandan 25 yaşındaki golcünün transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 15:36
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Muriç transferinde flaş gelişme! Manchester United...

Alanyaspor tarihinde ilk kez lige 4'te 4 yaparak başlarken bu maçın başka birçok özelliği de ön plana çıktı...

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Muriç transferinde flaş gelişme! Manchester United...

Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçında transfer kapsamında neler yaşandı? Sorunun yanıtı ve bomba detay şöyle;

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Muriç transferinde flaş gelişme! Manchester United...

Alanya'da bir Manchester United gözlemcisi... Evet yanlış duymadınız... Dünyaca ünlü ve mazisi başarılarla dolu bir kulüp olan Manchester United'ın scout ekibinden bir isim Alanya'da tribünlerdeydi...

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Muriç transferinde flaş gelişme! Manchester United...

Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 3-1'le geçerken ManU'nun Doğu Avrupa Sorumlusu olan Krsto Kilibarda, dikkatli bir şekilde izlediği Alanyaspor - Fenerbahçe maçından notlar aldı.

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Muriç transferinde flaş gelişme! Manchester United...

Kilibarda'nın Vedat Muriç'i çıplak gözle izleyip kulübe rapor göndermek üzere Alanya'ya geldiği öne sürülmüştü.

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