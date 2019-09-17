Muriç transferinde flaş gelişme! Manchester United...

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kosovalı golcü, ülkesinin EURO 2020 Elemeleri kapsamında İngiltere ile oynadığı mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamlamasının ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Adı Atletico Madrid ve Manchester United ile anılan Muriç için İngiliz devi, Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçına gözlemci gönderdi. Öte yandan 25 yaşındaki golcünün transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...