17 Eylül 2019, Salı
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Usta yazardan olay sözler: Böyle badem olursun!
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği mücadeleyi 3-1 kaybederek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Spor medyasının usta yazarları ise bol gollü geçen karşılaşmayı değerlendirdi. İşte spor yazarlarının Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmeleri...
Giriş Tarihi: 17.09.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 12:05
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