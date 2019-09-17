17 Eylül 2019, Salı

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Usta yazardan olay sözler: Böyle badem olursun!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği mücadeleyi 3-1 kaybederek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Spor medyasının usta yazarları ise bol gollü geçen karşılaşmayı değerlendirdi. İşte spor yazarlarının Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmeleri...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 12:05
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Usta yazardan olay sözler: Böyle badem olursun!

REHA KAPSAL: BİREYSEL HATA!

fenerbahçe, 3 maçta 7 puan alarak gittiği Alanya deplasmanında beklentilerin çok altında kaldı.

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Usta yazardan olay sözler: Böyle badem olursun!

Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı, topu savunmadan hücuma geçirmede çok güçlük yaşamasıydı. Fenerbahçe savunması, topu hücum hattına bir türlü geçiremedi. Özellikle pas bağlantılarını hücum bölgesine taşıyacak Max Kruse'yi gerekli toplarla buluşturamadılar.

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Usta yazardan olay sözler: Böyle badem olursun!

Bu sağlanamayınca da öndeki 3 oyuncu Vedat, Deniz ve Rodrigues'in hücum etkinliği iyice zayıfladı. Fenerbahçe'nin saha içi organizasyonu hem savunma hem de hücum anlamında çok yetersizdi.

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Usta yazardan olay sözler: Böyle badem olursun!

Baskıya karşı savunmadan çıkamayan bir Fenerbahçe ve özellikle pas akışının çok ağır ve de geç yapan bir oyun vardı. Ve de Fenerbahçe'nin saha içindeki oyun hareketliliği fazla olmayınca hem hücumda üretkenliği azaldı hem de oyunu kontrol etmekte de zorluk çekti.

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Usta yazardan olay sözler: Böyle badem olursun!

Fenerbahçe eğer topu savunmadan çıkaramıyorsa, bireysel hata yapabilecek isimler varsa topu rakibe verip orta sahada karşılayabilirdi. Bu da teknik direktör Ersun Yanal adına bir taktik olabilirdi.

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