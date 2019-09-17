Usta yazardan olay sözler: Böyle badem olursun!

Baskıya karşı savunmadan çıkamayan bir Fenerbahçe ve özellikle pas akışının çok ağır ve de geç yapan bir oyun vardı. Ve de Fenerbahçe'nin saha içindeki oyun hareketliliği fazla olmayınca hem hücumda üretkenliği azaldı hem de oyunu kontrol etmekte de zorluk çekti.