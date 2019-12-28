28 Aralık 2019, Cumartesi

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Miroslav Stoch Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de ilk yarının son haftasına girilirken, başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlandı. Takımlar, yapacaklar takviyelerle kadrolarını güçlendirmek isterken, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve attığı gollerle sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Miroslav Stoch'un Türkiye'ye döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 15:29
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Miroslav Stoch Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de yarının son haftasına girilmesiyle birlikte ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor lige verilecek 3 haftalık arada takımlarını güçlendirmek için kolları sıvadı.

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Miroslav Stoch Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Yoğun bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerini büyük ölçüde bitirdi. İki futbolcuyla da 1.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda sezon başında Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne'nin de takıma döneceği öğrenildi.

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Miroslav Stoch Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Kadrosunu birkaç takviyeyle daha güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılar, transfere kaynak yaratmak adına kadroda düşünülmeyen Belhanda, Mariano ve Nagatomo gibi isimleri de elinden çıkartacak.

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Miroslav Stoch Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Yaz transfer döneminde takımı baştan aşağıya yeniledikten sonra sezona bomba gibi bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda istikrarsız bir tablo ortaya koyan Fenerbahçe de ezeli rakibi Galatasaray gibi ocak ayında takım içerisinde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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Miroslav Stoch Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Sezon başından bu yana geçirdiği sakatlıklar nedeniyle Hasan Ali Kaldırım'dan istediği performansı alamayan ve bu bölgede alternatifi bulunmayan sarı-lacivertliler, transferde önceliği sol bek transferine vermiş durumda...

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