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Miroslav Stoch Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
Süper Lig'de ilk yarının son haftasına girilirken, başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlandı. Takımlar, yapacaklar takviyelerle kadrolarını güçlendirmek isterken, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve attığı gollerle sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Miroslav Stoch'un Türkiye'ye döneceği iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 15:29
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