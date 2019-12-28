Miroslav Stoch Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Yaz transfer döneminde takımı baştan aşağıya yeniledikten sonra sezona bomba gibi bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda istikrarsız bir tablo ortaya koyan Fenerbahçe de ezeli rakibi Galatasaray gibi ocak ayında takım içerisinde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.