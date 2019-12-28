28 Aralık 2019, Cumartesi

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Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligin ilk yarısının son maçını kazanarak araya moralli girmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, Rize karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 13:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 13:32
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Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i

Süper Lig'in 16. haftasında derbide Beşiktaş'ı 3-1'le geçen Fenerbahçe'de gözler, ilk yarının son haftasına çevrildi. Sarı-lacivertliler pazar akşamı Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i

Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesi de eksikler can sıkmaya devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal, sezon başından itibaren olduğu gibi Çaykur Rizespor karşısında da stoper bölgesinde 'devşirme' isim oynatmak zorunda kalacak.

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Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i

Sivasspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın yanında, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz, takımını bu karşılaşmada yalnız bırakacak.

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Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i

Beşiktaş derbisinde, Serdar Aziz'in yanında Jailson'a şans veren Ersun Yanal'ın, Brezilyalıya yine stoper bölgesinde görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Jailson'un yanında kimin oynayacağı ise merak konusu.

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Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i

YANAL'DAN GUSTAVO KARARI

Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde Ozan Tufan ile birlikte neredeyse hatasız oynayan Gustavo'yu yine orta sahada kullanacak.

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