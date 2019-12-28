28 Aralık 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligin ilk yarısının son maçını kazanarak araya moralli girmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, Rize karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 13:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 13:32
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı