Fenerbahçe'den Scolari bombası

Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi olan teknik direktörlük için birçok isim öne çıkıyor. 1 numaralı hoca adayı Niko Kovac olan sarı-lacivertlilerin şu anda takım çalıştırmayan Luiz Felipe Scolari'yle de temasa geçtiği iddia ediliyor.