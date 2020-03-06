06 Mart 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den Scolari bombası

1 numaralı adayı Kovac olan sarı-lacivertlilerin Brezilyalı teknik adamla da temasa geçtiği iddia edildi. Yönetimin kısa süre içinde somut adımlar atabileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 06.03.2020 01:25 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 06:45
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Fenerbahçe'den Scolari bombası

Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi olan teknik direktörlük için birçok isim öne çıkıyor. 1 numaralı hoca adayı Niko Kovac olan sarı-lacivertlilerin şu anda takım çalıştırmayan Luiz Felipe Scolari'yle de temasa geçtiği iddia ediliyor.

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Fenerbahçe'den Scolari bombası

En son ülkesi Brezilya'da Palmeiras'ı çalıştıran 71 yaşındaki hocanın birçok takımdan da teklif aldığı belirtiliyor. Takımın başına tartışılmayacak bir ismi geçirmeyi planlayan yönetimin kısa süre içinde somut adımlar atacağı konuşuluyor.

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Fenerbahçe'den Scolari bombası

Kovac'ın sezon ortasında takımın başına geçmek istememesi nedeniyle alternatif isimler üzerinde duran F.Bahçe'nin Scolari'ye sıcak baktığı belirtiliyor.

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Fenerbahçe'den Scolari bombası

Yönetimin Kovac'ın ikna edilememesi halinde Brezilyalı teknik adamla temasları sıklaştıracağı ileri sürüldü.

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Fenerbahçe'den Scolari bombası

Geçtiğimiz dönemlerde de Brezilyalı hocalar yönetiminde şampiyonluklar yaşayan sarı-lacivertliler, bu yüzden Scolari ismini daha çok konuşmaya başladı. Tecrübeli hoca, kariyerinde birçok takım çalıştırdı.

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