09 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Milli maçın ardından flaş iddia: Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, bu transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurarak taraftarına geçen sezonu unutturmak istiyor. Bu doğrultuda takviye çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık yolda... Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin ayakta kalan isimlerinden olan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni sezonda takımdan ayrılacağı iddia edildi. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 09.06.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 11:43
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Milli maçın ardından flaş iddia: Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer için atağa kalktı.

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Milli maçın ardından flaş iddia: Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Tarihinin en kötü lig performanslarından birini gösteren sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle zirveye oynayacak bir kadro kurmak istiyor.

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Milli maçın ardından flaş iddia: Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, seon başında yaptığı transfer hatalarını tekrarlamak istemiyor.

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Milli maçın ardından flaş iddia: Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Emre Belözoğlu ve Ljubomir Fejsa transferlerini bitirdiği iddia edilen sarı-lacivertliler, transferde hareketli günler yaşıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminden son gelişmeler...

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Milli maçın ardından flaş iddia: Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılıyor!

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