Milli maçın ardından flaş iddia: Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, bu transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurarak taraftarına geçen sezonu unutturmak istiyor. Bu doğrultuda takviye çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık yolda... Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin ayakta kalan isimlerinden olan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni sezonda takımdan ayrılacağı iddia edildi. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 09.06.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 11:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





