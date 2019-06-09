09 Haziran 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Milli maçın ardından flaş iddia: Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'den ayrılıyor!
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, bu transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurarak taraftarına geçen sezonu unutturmak istiyor. Bu doğrultuda takviye çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık yolda... Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin ayakta kalan isimlerinden olan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni sezonda takımdan ayrılacağı iddia edildi. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 09.06.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 11:43
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"