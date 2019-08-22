Milan'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Cemil Usta sezonunun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan devi Milan'dan ayrılan futbolcunun gözünün Fenerbahçe'de olduğu ve transfer için haber beklediği belirtildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 01:25 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 07:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





