22 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Milan'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Cemil Usta sezonunun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan devi Milan'dan ayrılan futbolcunun gözünün Fenerbahçe'de olduğu ve transfer için haber beklediği belirtildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 01:25 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 07:33
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Milan'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe'de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Milan'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor!


Transfer sezonunun bitmesine az bir zaman kala atağa kalkan sarı-lacivertliler listedeki isimler için hummalı bir çalışma içine girdi.

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Milan'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor!

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de ilk haftadan şampiyonluk havasına giren sarı-lacivertlilerde bu havanın artarak devam etmesini isteyen Başkan Ali Koç transfer taarruzuna başladı.

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Milan'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmayların Kolarov ve Gustavo ısrarı devam ederken gündeme başka bir bomba düştü.

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Milan'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor!

Milan'dan ayrılan futbolcunun özellikle orta saha transferi için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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