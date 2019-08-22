22 Ağustos 2019, Perşembe
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Milan'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Cemil Usta sezonunun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan devi Milan'dan ayrılan futbolcunun gözünün Fenerbahçe'de olduğu ve transfer için haber beklediği belirtildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 22.08.2019 01:25 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 07:33
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