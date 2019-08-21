21 Ağustos 2019, Çarşamba
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İşte Gustavo haberleri üzerine Fenerbahçeliler'in tepkileri
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden sürüyor. Birçok isimle temas halinde bulunan Sarı-Lacivertliler son olarak İngiliz ekibi Huddersfield'da forma giyen 29 yaşındaki Zanka'yı kadrosuna katmıştı. Şimdi ise Fenerbahçe'nin gündeminde Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Luiz Gustavo var. Fenerbahçeli kurmayların bu transferde önemli bir yol katetmesi taraftarları da oldukça heyecanlandırdı. İşte Fenerbahçeli taraftarların Gustavo yorumları...
Giriş Tarihi: 21.08.2019 22:58 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 22:59
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