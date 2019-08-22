Fenerbahçe transferde atağa kalktı! İşte resmi teklif...

Spor Toto Süper Lig'e Gazişehir galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kazandı. Fenerbahçe'nin teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda stoper, sol bek ve orta saha transferi yapması bekleniyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya yıldız futbolcu için ilk resmi teklifini yaptı. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





