22 Ağustos 2019, Perşembe

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! İşte resmi teklif...

Spor Toto Süper Lig'e Gazişehir galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kazandı. Fenerbahçe'nin teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda stoper, sol bek ve orta saha transferi yapması bekleniyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya yıldız futbolcu için ilk resmi teklifini yaptı. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 10:59
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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! İşte resmi teklif...

Yeni sezona 5-0'lık Gazişehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de, ikinci haftada oynanacak Başakşehir maçının hazırlıklarına başlandı..

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! İşte resmi teklif...

Sarı-lacivertliler bir yandan bu zorlu sınava hazırlanırken, diğer yandan da yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor..

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! İşte resmi teklif...

Ülkemizde transfer döneminin kapanacağı 2 Eylül tarihine kadar zamanı olduğunu düşünen yönetim, ince eleyip sık dokuyor..

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! İşte resmi teklif...

Fenerbahçe'nin, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda stoper, sol bek ve orta saha transferi yapması bekleniyor..

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! İşte resmi teklif...

Başkan Ali Koç da yaptığı açıklamada iki stoper ve bir orta saha alınacağını belirtmiş, bu ifadesinden sonra Zanka transferi gerçekleşmişti.

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