14 Temmuz 2019, Pazar
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Michael Frey Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezonda zirve yarışına dahil olmak isteyen ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Michael Frey ile yollar ayrılıyor. İşte İsviçreli golcünün yeni takımı...
Giriş Tarihi: 14.07.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 13:45
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