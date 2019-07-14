14 Temmuz 2019, Pazar

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Michael Frey Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezonda zirve yarışına dahil olmak isteyen ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Michael Frey ile yollar ayrılıyor. İşte İsviçreli golcünün yeni takımı...

Giriş Tarihi: 14.07.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 13:45
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Michael Frey Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Transfer döneminin en hızlı takımlardan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.

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Michael Frey Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı ve şimdiden 7 transferde mutlu sona ulaştı.

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Michael Frey Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Kanarya, Simon Kjaer, Badou Ndiaye, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa gibi isimlerle de temasını sürdürüyor.

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Michael Frey Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Dış transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Michael Frey Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sözleşmeleri sona eren Mathieu Valbuena, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Mehmet Topal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda...

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