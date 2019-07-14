Michael Frey Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a özel yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin İsviçreli golcüsü Michael Frey'i 1+1 yıllığına transfer ettiklerini söyledi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor Fenerbahçe muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.

Hasan Kartal'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Frey ile ilgileniyorduk ancak özellikle Vedat Muriç transferinin sonrasına bırakmak istedik. Frey'e 1+1 yıllık bir teklifimiz olmuştu. Bunun için Fenerbahçe yönetimiyle görüşmeler devam etse de bu transfere bitti diyebiliriz."