14 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!
Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro hedefleyen ve bu doğrultuda transfer bombaların peş peşe patlatan Fenerbahçe, takviye çalışmalarında hız kesmiyor. Şu ana kadar Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Garry Rodrigues, Altay Bayındır ve Murat Sağlam transferlerini resmen açıklayan sar-lacivertliler, üç yıldızla daha sözleşme imzalamak üzere. Basketbolda da hareketli günler geçiren ve gelecek yıl ülkemizi temsil edeceği Euroleague'de şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, Zeljko Obradovic önderliğinde 'rüya takım'ı kurmak için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 14.07.2019 13:12
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