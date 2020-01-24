24 Ocak 2020, Cuma
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Fenerbahçe transferi böyle yapacak! İşte çılgın formül
Harcama limiti konusunda rahatlayamayan Fenerbahçe'de olumsuz havayı dağıtmak için seferberlik ilan edimiş durumda. Sarı-lacivertli takım Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine itiraz etmiş ve bu itiraz sonucunda 16 milyon TL'lik bir limit arttırımı yaşamıştı. Bu arttırım sarı-lacivertli takıma rahat bir nefes aldıramazken, Fenerbahçe yönetimi yeni bir transfer formülü geliştirdi. İşte sarı-lacivertli kurmayların çılgın transfer formülü...
Giriş Tarihi: 24.01.2020 02:20 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 07:41
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