27 Mart 2020, Cuma

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Mesut Özil'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de futbol yaşantısını sürdüren Mesut Özil'in geleceğine dair açıklamalarda bulunan menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin soruları da yanıtladı.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 14:30
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Mesut Özil'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Son yıllarda Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair çıkan iddialar gün geçtikçe daha yüksek sesle konuşuluyor.

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Mesut Özil'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Türk asıllı Alman futbolcunun kariyerinin bir döneminde mutlaka sarı-lacivertli formay�� giyeceğine inananların sayısı oldukça fazla.

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Mesut Özil'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe - Mesut Özil iddiları, yıldız oyuncunun menajerine de soruldu. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, konuya ilişkin Goal'ün sorularını yanıtladı.

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Mesut Özil'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

"FUTBOLDA GELECEĞİ BİLEMEZSİNİZ"

31 yaşındaki oyuncunun şu anda Arsenal'de mutlu olduğunu aktaran Söğüt, "Futbolda geleceği asla bilemezsiniz. Oyuncuların davranışlarını, tercihlerini asla tahmin edemezsiniz.

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Mesut Özil'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Daha önce söyledim ve şimdi yine söylüyorum, Mesut Arsenal'de gerçekten mutlu ve hala sözleşmesi devam ediyor. Değişen bir durum yok." şeklinde konuştu.

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