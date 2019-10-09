Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Sezonun sona ermesiyle birlikte takımı sil baştan yenileyen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ocak ayında birkaç takviye yaparak takımı güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimse Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil... Yaz transfer döneminde de adı Fenerbahçe ile anılan 31 yaşındaki futbolcunun eşi Amine Gülşe, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 00:18 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 07:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





