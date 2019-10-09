09 Ekim 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! İşte alacağı ücret
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan Mesut Özil'in transferi konusunda harekete geçti. Arsenal de gözden çıkardığı 31 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşının yarısını ödemeyi kabul etti. Çin'den gelen teklifleri reddeden Mesut'un ocak ayında Fenerbahçe formasını giyeceği ve sarı-lacivertli kulüpten alacağı net ücretin belli olduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 09.10.2019 01:33 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 07:53
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