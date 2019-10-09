09 Ekim 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! İşte alacağı ücret

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan Mesut Özil'in transferi konusunda harekete geçti. Arsenal de gözden çıkardığı 31 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşının yarısını ödemeyi kabul etti. Çin'den gelen teklifleri reddeden Mesut'un ocak ayında Fenerbahçe formasını giyeceği ve sarı-lacivertli kulüpten alacağı net ücretin belli olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 09.10.2019 01:33 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 07:53
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Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! İşte alacağı ücret

Geçtiğimiz sezondan bu yana Fenerbahçe ile adı anılan Mesut Özil konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! İşte alacağı ücret

2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Arsenal'de gözden çıkarılan yıldız futbolcunun ocakta sarı-lacivertlilere kiralanacağı iddia ediliyor.

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Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! İşte alacağı ücret

İngiliz ekibi, şans vermediği 30 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşının yarısını ödemeyi kabul ederken, kısa sürede somut adımların atılacağı ileri sürülüyor.

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Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! İşte alacağı ücret

Mesut'un da çocuk yaşlardan bu yana taraftarı olduğu Fenerbahçe'de oynamak istediği ve bu yüzden Çin'den gelen teklifleri reddettiği belirtiliyor.

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Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! İşte alacağı ücret

71 DAKİKA SÜRE ALDI

Yıldız futbolcunun Arsenal'de yıllık kazandığı 16.7 milyon Euro'nun yüzde 45'i vergiye gidiyor.

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