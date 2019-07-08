08 Temmuz 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Mesut Özil'den olay paylaşım!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Mesut Özil için gemileri yakıyor. Sarı lacivertliler transfer için sponsor arayışlarını sürdürürken, Türk asıllı Alman oyuncudan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 08.07.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 10:33
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"