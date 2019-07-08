08 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Mesut Özil'den olay paylaşım!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Mesut Özil için gemileri yakıyor. Sarı lacivertliler transfer için sponsor arayışlarını sürdürürken, Türk asıllı Alman oyuncudan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 08.07.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 10:33
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Mesut Özil'den olay paylaşım!

Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de sürdüren ancak Londra ekibinin elden çıkarmaya sıcak baktığı Mesut Özil'den flaş bir paylaşım geldi!

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Mesut Özil'den olay paylaşım!

İngiliz basını daha önce Arsenal'in Mesut Özil'i satış listesine koyduğunu, hatta maaşının bir kısmını ödemeye razı olduğunu haberleştirmişti.

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Mesut Özil'den olay paylaşım!

Türk asıllı Alman yıldızın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım Türkiye'nin gündemine oturdu!

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Mesut Özil'den olay paylaşım!

İsim ve numara kısmında alevler bulunan bir forma paylaşan Mesut Özil'in bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

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Mesut Özil'den olay paylaşım!

Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, İngiliz ekibinden yıllık 15 milyon Euro civarında bir ücret kazanıyor.

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