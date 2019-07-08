08 Temmuz 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse'den 'kumar' açıklaması
Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman futbolcu Max Kruse'den bomba açıklamalar geldi. Alman futbolcu, sarı lacivertli takımın neden tercih ettiğinden kumar tutkusuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 08.07.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 11:12
- 1
- 77
- 2
- 77
- 3
- 77
- 4
- 77
- 5
- 77
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"