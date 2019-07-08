08 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse'den 'kumar' açıklaması

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman futbolcu Max Kruse'den bomba açıklamalar geldi. Alman futbolcu, sarı lacivertli takımın neden tercih ettiğinden kumar tutkusuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 08.07.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 11:12
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse'den 'kumar' açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli takıma para için değil gelecek sezonlarda Avrupa kupalarında forma giyebilmek için geldiğini belirtti.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse'den 'kumar' açıklaması

Ülkesindeki Kicker dergisinin bu hafta kapağında yer alan 31 yaşındaki futbolcu, röportajında sarı-lacivertli takımı neden tercih ettiğini şöyle anlattı:

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse'den 'kumar' açıklaması

"Kimin ne düşündüğü umrumda değil. Ben gelecek sezonlarda Avrupa'da oynayacak bir takım seçme imkanına sahip oldum. Kendime zaman tanıdım ve hislerimi dinledim. Gelecek yıllarda Fenerbahçe ile uluslararası arenada forma giyeceğime eminim."

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse'den 'kumar' açıklaması

Ekonomik hususların herkes için önemi olduğunu vurgulayan Kruse, "Konu para olsaydı çoktan zengin olmuştum. Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye değil, Çin'e giderdim. Bremen'den ayrılmak Werder Bremen'e karşı değil, aksine kendim için bir karardı. Başka bir ülkede, 13 yıldır Bundesliga'da kazandığım başarıları ispatlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse'den 'kumar' açıklaması

Poker oynadığı görüntülerin medyada yer almasının kendisini rahatsız edip etmediğinin sorulması üzerine de Alman futbolcu, buna sadece güldüğünü belirterek, "Gazetecilerin olmadığı bir yerde de poker oynama imkanım var ama yine kendimi sınırlamam gerekecek. Ben yasak bir şey yapmadım ki. Ben özel hayatımda ne hoşuma gider ve canım ne isterse onu yaparım."değerlendirmesinde bulundu.

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