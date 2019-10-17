17 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Mesut Özil'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Ocak ayı için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil transferi... Arsenal'de teknik direktör Unai Emery tarafından kadroda düşünülmeyen ve ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 11:51
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Mesut Özil'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geleceğine dair İngiliz basınına flaş açıklamalarda bulundu.

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Mesut Özil'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Son günlerde takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu, teknik direktör Unai Emery tarafından da birçok maçta kadroya alınmıyordu.

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Mesut Özil'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Türk asıllı orta saha oyuncusunun adı Fenerbahçe ile anılmaya başlamış, hatta yıldız futbolcunun Londra'daki evini satışa çıkardığı ve İstanbul'dan ev aldığı şeklinde birtakım iddialar gündeme gelmişti.

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Mesut Özil'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Mesut Özil suskunluğunu bozarak İngiliz basınından The Atletic'e geleceğiyle ilgili röportaj verdi.

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Mesut Özil'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Arsenal'de haftalık 350 bin sterlin kazanan Mesut, sözleşmesinin sona ereceği 2021 yılına kadar takımda kalacağını açıkladı. Mesut Özil'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

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