Mesut Özil'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Ocak ayı için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil transferi... Arsenal'de teknik direktör Unai Emery tarafından kadroda düşünülmeyen ve ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.