17 Ekim 2019, Perşembe
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Mesut Özil'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...
Ocak ayı için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil transferi... Arsenal'de teknik direktör Unai Emery tarafından kadroda düşünülmeyen ve ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 17.10.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 11:51
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