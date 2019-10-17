Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı!

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden oluşturuluyor. Sözleşmesi sona erecek olan birçok oyuncusuyla yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde merak edilen konulardan birisi de Emre Belözoğlu'nun geleceği... Kanarya, sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı ve sezon sonunda futbolu bırakacağı konuşulan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 10:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





