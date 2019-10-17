17 Ekim 2019, Perşembe
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Ersun Yanal'dan 4 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i
Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından devam ediyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligin 8. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin 7. haftada sahasında ağırladığı ve 1-0 mağlup olunan Antalyaspor maçındaki oyundan memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11'de 4 değişiklik birden yaptı. İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i...
Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:23
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