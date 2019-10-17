17 Ekim 2019, Perşembe

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Ersun Yanal'dan 4 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i

Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından devam ediyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligin 8. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin 7. haftada sahasında ağırladığı ve 1-0 mağlup olunan Antalyaspor maçındaki oyundan memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11'de 4 değişiklik birden yaptı. İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:23
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Ersun Yanal'dan 4 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i

Fenerbahçe'de 11 oyuncu, milli maç takviminde ülkelerinin formalarını terletti.

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Ersun Yanal'dan 4 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i

Sarı-lacivertli ekip, Vedat Muriç'in golüne sevinirken Emre Belözoğlu'ndan gelen kötü habere ise üzüldü.

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Ersun Yanal'dan 4 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i

Fenerbahçe'de milli oyuncular İstanbul'a dönüp takıma dahil olmaya başladı.

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Ersun Yanal'dan 4 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i

Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriç, ülkesi Kosova'nın kendi sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atarak galibiyete katkıda bulunurken, Kosova'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma ümitlerini de korumasını sağladı.

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Ersun Yanal'dan 4 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i

Diğer taraftan, Süper Lig'de en son 5'inci haftadaki Ankaragücü maçında ağları sarsan ve toplam 3 golü bulunan Vedat Muriç'in, milli takımdaki gibi Fenerbahçe'de de skora daha fazla katkı sağlaması için teknik heyet çaba gösteriyor.

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