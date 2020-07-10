10 Temmuz 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! İşte sözleşme detayları

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşma sağlayarak ezeli rakibine transfer çalımı atmıştı. Sarı-lacivertli takım, Cimbom'un da gündeminde yer alan Brezilyalı savunmacı Juan Jesus'un transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 09:51
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe ilk yabancı transferini gerçekleştirmeye artık çok yakın...

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! İşte sözleşme detayları

Takvim'de yer alan habere göre bir süredir Roma'nın 29 yaşındaki stoperi Juan Jesus ile ilgilenen sarı-lacivertli yöneticiler sonunda bu hem İtalyan kulübü hem de Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! İşte sözleşme detayları

Roma 1 yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı stoperi yeni sezonda kadroda düşünmediği için bu transferin bitmesi kolay oldu.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! İşte sözleşme detayları

3 YILLIK SÖZLEŞME+2 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçeli yöneticiler Roma ile yaptığı görüşmede İtalyan kulübünü 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle ikna etmeyi başardı. Sambacı yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Juan Jesus yılda 2 milyon Euro alacak.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! İşte sözleşme detayları

Roma'da 4 sezondur forma giyen Brezilyalı futbolcu bu sezon sadece 4 kez oynarken yedek kulübesinin gediklisi oldu.

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