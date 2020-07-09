09 Temmuz 2020, Perşembe

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Jailson Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Bu sezon savunma hattında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sık sık stoper bölgesinde görev alan ancak yaptığı bireysel hatalar sebebiyle Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken Jailson'un takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Brezilyalı futbolcunun menajeri Rodrigo Severo, yaptığı açıklamayla oyuncusunun geleceğine dair konuştu.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 17:10
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Jailson Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Sezona iddialı bir giriş yapan ancak hedeflerine ulaşamayan Fenerbahçe'de Jailson'un geleceği merak konusu oldu.

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Jailson Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Sarı-lacivertli takımın Gençlerbirliği karşılaşmasında mücadeleye stoper olarak başlayan Brezilyalı futbolcu yaptığı üst üste hatalarla önce orta sahaya çekildi, ardından da ilk yarının sona ermesiyle birlikte oyundan çıkarıldı.

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Jailson Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Moral olarak kötü durumda olan Jailson'un Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve transfer döneminin başlamasına az bir süre kala takım aramaya başladığı ifade edilmişti.

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Jailson Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Konuyla ilgili olarak 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Rodrigo Severo'dan açıklama geldi.

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Jailson Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

"AVRUPA KULÜPLERİNİN İLGİSİ VAR"
Transferle ilgili Brezilya basınına konuşan Severo, "Avrupa kulüplerinin Jailson'a ilgisi var. Transfer dönemi arifesinde bu tür gelişmeler yaşanır. Ancak şu an için resmileşen bir teklif yok." ifadelerini kullandı."

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