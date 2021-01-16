16 Ocak 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Szalai ve Osayi'nin ardından...

Yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, devre arasına da bomba gibi bir giriş yaptı. 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde de bu unvanını koruyacağının sinyallerini veren sarı-lacivertliler, Attila Szalai ve Osayi-Samuel transferlerinde mutlu sona ulaştı. Macar stoperi İstanbul'a getirecek Kanarya, Nijeryalı oyuncuyla ise sezon sonu için anlaşma kesti. Mesut Özil transferinde de, Mesut'un kulübüyle arasındaki pürüzleri gidermesini bekleyen F.Bahçe, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 16.01.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 10:34
ABONE OL
  • 1
  • 16
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Szalai ve Osayi'nin ardından...

Süper Lig'de büyük bir ivme yakalayarak 5'te 5 yapan ve zirveye ortak olan Fenerbahçe, ligin 19. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Szalai ve Osayi'nin ardından...

Yaz transfer döneminde tam 18 ismi kadrosuna katıp bu alanda şampiyon olan Fenerbahçe, devre arasında bu unvanını korumak istiyor.

  • 3
  • 16
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Szalai ve Osayi'nin ardından...

2 sezondur taraftarın beklentilerini karşılayamayan Kanarya, bu sezon mutlak şampiyon olarak 4. yıldızı takmayı hedefliyor.

  • 4
  • 16
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Szalai ve Osayi'nin ardından...

Sarı-lacivertli takım bu doğrultuda çifte transfer bombasını patlattı ve Szalai ile Osayi'nin transferinde mutlu sona ulaştığını açıkladı.

  • 5
  • 16
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Szalai ve Osayi'nin ardından...

SZALAI İSTANBUL'A GELİYOR!

22 yaşındaki stoper, transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a gelecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör