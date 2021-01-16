Fenerbahçe transferde gaza bastı! Szalai ve Osayi'nin ardından...

Yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, devre arasına da bomba gibi bir giriş yaptı. 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde de bu unvanını koruyacağının sinyallerini veren sarı-lacivertliler, Attila Szalai ve Osayi-Samuel transferlerinde mutlu sona ulaştı. Macar stoperi İstanbul'a getirecek Kanarya, Nijeryalı oyuncuyla ise sezon sonu için anlaşma kesti. Mesut Özil transferinde de, Mesut'un kulübüyle arasındaki pürüzleri gidermesini bekleyen F.Bahçe, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 16.01.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 10:34 ABONE OL