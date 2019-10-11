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Mesut Özil kararını verdi! Fenerbahçe...
Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil... Yaz transfer döneminde de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen yıldız futbolcunun forma şansı bulamadığı için Arsenal'den ayrılacağı iddia edilmişti. Öte yandan Mesut ile ilgili İngiliz basınından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 11.10.2019 02:26 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:54
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