11 Ekim 2019, Cuma

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Mesut Özil kararını verdi! Fenerbahçe...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil... Yaz transfer döneminde de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen yıldız futbolcunun forma şansı bulamadığı için Arsenal'den ayrılacağı iddia edilmişti. Öte yandan Mesut ile ilgili İngiliz basınından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 02:26 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:54
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Mesut Özil kararını verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı günden güne alevleniyor.

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Mesut Özil kararını verdi! Fenerbahçe...


Yıldız futbolcu ile ilgili son yaşanan gelişme sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldıracak cinsten.

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Mesut Özil kararını verdi! Fenerbahçe...

Mesut Özil geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak dönemin şartlarından dolayı transfer gerçekleşmemişti.

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Mesut Özil kararını verdi! Fenerbahçe...

30 yaşındaki futbolcunun Türkiye'den ev alması olası bir transferin habercisi olarak gösterilmişti.

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Mesut Özil kararını verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe taraftarının da transferini heyecanla beklediği Mesut Özil transferi ile ilgili kararını verdi.

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