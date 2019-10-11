11 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Avrupa devleri Altay Bayındır'ın peşinde

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla kalenin vazgeçilmezi olan Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 22:05
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Avrupa devleri Altay Bayındır'ın peşinde

Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen genç kaleci Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

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Avrupa devleri Altay Bayındır'ın peşinde

Sezon başında transfer olduğu F.Bahçe'de kaleyi devralan ve bir daha bırakmayan 21 yaşındaki file bekçisine Avrupa kulüpleri ilgi gösteriyor.

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Avrupa devleri Altay Bayındır'ın peşinde

Genç kaleci sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin de takibi altına girerken, scoutlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

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Avrupa devleri Altay Bayındır'ın peşinde

Altay Bayındır'ın Ümit Milli Futbol Takımı'nın bugün Avusturya ile oynayacağı maçta da scoutlar tarafından izleneceği bildirildi.

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Avrupa devleri Altay Bayındır'ın peşinde

Genç kalecinin hedefi ise uzun yıllar Fenerbahçe kalesini korumak.

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