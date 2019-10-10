Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rodrigues ve Moses...

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Milli aranın ardından Denizli deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın Denizlispor maçında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu. İki oyuncunun zorlu mücadelede öncesi son durumları belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 21:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





