10 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rodrigues ve Moses...

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Milli aranın ardından Denizli deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın Denizlispor maçında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu. İki oyuncunun zorlu mücadelede öncesi son durumları belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 21:34
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rodrigues ve Moses...

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ile Moses hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rodrigues ve Moses...

Ankaragücü maçında sakatlanan Rodrigues ile ilk hafta Gazişehir maçında sakatlanan Victor Moses bir süredir takımdan ayrı kaldı.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rodrigues ve Moses...

İki oyuncunun eksikliğini fazlasıyla hisseden sarı-lacivertliler beklemediği puan kayıpları yaşadı.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rodrigues ve Moses...

Rodrigues ve Moses'ın yokluğunda Fenerbahçe'de kanatlarda orta saha menşeli Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan görev yaptı.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rodrigues ve Moses...

Fenerbahçe Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ederken gözler iki yıldıza çevrilmişti.

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