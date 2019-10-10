10 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rodrigues ve Moses...
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Milli aranın ardından Denizli deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın Denizlispor maçında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu. İki oyuncunun zorlu mücadelede öncesi son durumları belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.10.2019 21:34
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