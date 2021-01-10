10 Ocak 2021, Pazar

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Mesut Özil için pusuda bekliyorlar! Fenerbahçe'nin en büyük rakibi...

Fenerbahçe'nin devre arasında 3.5 yıllık sözleşme ile kadrosuna katması beklenen Mesut Özil için, önünde ciddi bir rakip var. Yıldız oyuncunun Arsenal ile görüşmelerini ve Fenerbahçe'nin yaptığı teklifleri yakından takip eden DC United, adeta anlaşılamaması halinde pusuda bekliyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Giriş Tarihi: 10.01.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 09:51
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Mesut Özil için pusuda bekliyorlar! Fenerbahçe'nin en büyük rakibi...

Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçekleşme yolunda adım adım devam ediyor. Son olarak Arsenal Kulübü haftada 350 bin pound kazanan yıldız futbolcuyla anlaşmayı sonlandırmak için görüşmelere başladı.

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Mesut Özil için pusuda bekliyorlar! Fenerbahçe'nin en büyük rakibi...

Haziran ayına kadar sözleşmesi devam eden Mesut takımdan ayrılmaması halinde 7.2 milyon pound daha kazanacak. İngiliz kulübü de bu ücreti vermemek için bir formül geliştirmeye çalışıyor.

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Mesut Özil için pusuda bekliyorlar! Fenerbahçe'nin en büyük rakibi...

Fenerbahçe ise devre arasında kadrosuna katmak istediği süper yıldız için girişimlerini sürdürüyor.

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Mesut Özil için pusuda bekliyorlar! Fenerbahçe'nin en büyük rakibi...

Sarı lacivertliler Mesut Özil ile Arsenal'in arasındaki problemi çözmesini beklerken, bir problem daha çıktı.

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Mesut Özil için pusuda bekliyorlar! Fenerbahçe'nin en büyük rakibi...

Mesut Arsenal'den sözleşmesinin sonuna kadar alacağı 7.2 milyon poundu almaya çalışırken, Arsenal ise ocakta yollarını ayırarak bir devrelik ücretini ödemek istemiyor. Arteta bu belirsizlikten rahatsızlığını dile getirirken Fenerbahçe ise görüşmeleri yakından takip ediyor.

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