Mesut Özil için pusuda bekliyorlar! Fenerbahçe'nin en büyük rakibi...

Fenerbahçe'nin devre arasında 3.5 yıllık sözleşme ile kadrosuna katması beklenen Mesut Özil için, önünde ciddi bir rakip var. Yıldız oyuncunun Arsenal ile görüşmelerini ve Fenerbahçe'nin yaptığı teklifleri yakından takip eden DC United, adeta anlaşılamaması halinde pusuda bekliyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 09:51 ABONE OL