10 Ocak 2021, Pazar

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Ferdi Kadıoğlu için talip! Fenerbahçe'ye teklif yapacaklar...

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na 2 takım talip oldu. Sarı lacivertlilerin uzun vadede planlarla kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncu için teklif yapılacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Giriş Tarihi: 10.01.2021 08:53
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Ferdi Kadıoğlu için talip! Fenerbahçe'ye teklif yapacaklar...

Süper Lig'de son haftalarda topladığı puanlarla taraftarını mutlu eden Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil transferi...

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Ferdi Kadıoğlu için talip! Fenerbahçe'ye teklif yapacaklar...

Sarı-lacivertliler bir yandan kadroya dahil edilecek isimler için yoğun mesai harcarken, diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

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Ferdi Kadıoğlu için talip! Fenerbahçe'ye teklif yapacaklar...

Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'yu gelen tekliflere rağmen göndermeme kararı alan Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın da fiyatını 15 milyon euro olarak belirledi.

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Ferdi Kadıoğlu için talip! Fenerbahçe'ye teklif yapacaklar...

Bu arada sarı-lacivertlilerin bir diğer gözde oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na da teklifler geliyor.

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Ferdi Kadıoğlu için talip! Fenerbahçe'ye teklif yapacaklar...

Ferdi Kadıoğlu için Hollanda'dan FC Utrecht ve Vitesse'nin kiralama teklifi yapacağı bildirildi.

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