29 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar edilecek mi? TFF kararını verdi

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve 3-1 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlanan Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibinin bulduğu 1. ve 2. gollerde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Konuyla ilgili resmi açıklama beklenirken, TFF'nin Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili kararını verdiği ve 1-2 gün içerisinde resmen duyurulacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 29.09.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 12:40
  • 1
  • 10
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar edilecek mi? TFF kararını verdi

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de dördüncü haftada oynanan Alanyaspor maçı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

  • 2
  • 10
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar edilecek mi? TFF kararını verdi

Deplasmanda karşılaştığı Akdeniz ekibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, mücadelenin ardından kural hatası yapıldığını öne sürerek TFF'ye başvurmuştu.

  • 3
  • 10
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar edilecek mi? TFF kararını verdi

NEDEN İTİRAZ ETMİŞLERDİ?

Fenerbahçe, Alanya maçında 2 pozisyon için kural hatası itirazında bulundu.

  • 4
  • 10
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar edilecek mi? TFF kararını verdi

45+2'de Alanyalı Fernandes, tacı yanlış yerden kullandı. Atışı tekrarlatan hakemin, tacı Fenerbahçe'ye vermesi gerekiyordu ancak yine ev sahibi kullandı.

  • 5
  • 10
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar edilecek mi? TFF kararını verdi

Sarı lacivertliler ayrıca, 47. dakikada Altay Bayındır tarafından kullanılan aut atışı sırasında Alanyalı Cisse'nin ceza sahası içinden kalarak avantaj sağladığını ileri sürmüştü.

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör