29 Eylül 2019, Pazar
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Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar edilecek mi? TFF kararını verdi
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve 3-1 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlanan Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibinin bulduğu 1. ve 2. gollerde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Konuyla ilgili resmi açıklama beklenirken, TFF'nin Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili kararını verdiği ve 1-2 gün içerisinde resmen duyurulacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 29.09.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 12:40
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