Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray...

Fenerbahçe, sezon sonunda Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan ve uzun süre sarı-kırmızılı takımın gündeminde olan 26 yaşındaki futbolcuyu ezeli rakibine kaptırma nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...