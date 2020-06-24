24 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray...

Fenerbahçe, sezon sonunda Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan ve uzun süre sarı-kırmızılı takımın gündeminde olan 26 yaşındaki futbolcuyu ezeli rakibine kaptırma nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 02:46 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 06:37
ABONE OL
  • 1
  • 15
Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray...

Bu sezon Süper Lig'e damga vuran isimlerin başında gelen Mert Hakan Yandaş, son dönemin en çok konuşulan futbolcusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray...

Aylar önce anlaştığı Galatasaray'la tüm temaslarını kesen 25 yaşındaki futbolcu, kendisinde uzun süredir ısrarcı olan Fenerbahçe'ye, "Evet" dedi.

  • 3
  • 15
Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılıların yaptığı ilk teklifin çok altına düşmesinin ardından sarı-lacivertlilerle görüşmeleri sıklaşan yıldız oyuncu, kısa süre içinde ikna oldu ve Çubuklu'yu giymeyi kabul etti.

  • 4
  • 15
Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray...

BİR GÜN ES GEÇMEDİ!
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, ezeli rakibi G.Saray'ın Mert'e sunduğu ilk şartlarla aynı olan bir teklif yaptığı öğrenilirken, kilit adam Emre Belözoğlu oldu.

  • 5
  • 15
Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray...

Gelecek sezon sarı-lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek Emre'nin, her gün Mert'i aradığı ortaya çıktı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör