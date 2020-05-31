Gökhan Gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül ile ilgilendiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği ve Gökhan'ın da futbolu eski takımında bırakmak istediği öne sürülmüştü. Beşiktaş'ta mı kalacağı yoksa Fenerbahçe'ye mi transfer olacağı merak konusu olan 35 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 31.05.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 10:39 ABONE OL