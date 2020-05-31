31 Mayıs 2020, Pazar

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Gökhan Gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül ile ilgilendiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği ve Gökhan'ın da futbolu eski takımında bırakmak istediği öne sürülmüştü. Beşiktaş'ta mı kalacağı yoksa Fenerbahçe'ye mi transfer olacağı merak konusu olan 35 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 10:39
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Gökhan Gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada takviye çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, sağ bek transferi için kolları sıvadı.

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Gökhan Gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

Sezon sonunda sözleşmesi biten Mauricio Isla'ya transfer görüşmeleri yapması için izin veren ve Şilili oyuncuyu Riva'daki kampa götürmeyen sarı-lacivertliler, bu bölge için alternatif arayışlarına başladı.

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Gökhan Gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

Kanarya'nın sağ bek transferi için bir numaralı adayı ise Beşiktaş forması giyen eski yıldızı Gökhan Gönül...

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Gökhan Gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

Siyah-beyazlı kulüple sezon sonunda sözleşmesi biten 35 yaşındaki futbolcunun, Caner Erkin ile birlikte takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilmişti.

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Gökhan Gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda bir kongre üyesinin "Bizim Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine "Anlaşıldı" şeklinde cevap vererek transfere açık kapı bırakmıştı.

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