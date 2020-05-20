Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu devrede...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İki sezondur şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ancak büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertli ekip gelecek sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyip Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin planlarını yapıyor. Sportif direktörlüğe başlaması beklenen Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını yürütürken iki yıldızı kadroya dahil etmek için kollara sıvadı. İşte detaylar...