20 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu devrede...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İki sezondur şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ancak büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertli ekip gelecek sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyip Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin planlarını yapıyor. Sportif direktörlüğe başlaması beklenen Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını yürütürken iki yıldızı kadroya dahil etmek için kollara sıvadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 21:37 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 21:53
ABONE OL
  • 1
  • 14
Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu devrede...

Başkanlık koltuğundaki ilk iki sezonunda Fenerbahçe'nin beklentilerin altında kalması Ali Koç için gelecek sezonu daha anlamlı kıldı.

  • 2
  • 14
Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu devrede...

Gelecek yıl takımının şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Devler Ligi'nde boy göstermesini isteyen Ali Koç radikal kararlarla taraftardan tam destek aldı.

  • 3
  • 14
Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu devrede...

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörü olacak.

  • 4
  • 14
Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu devrede...

Kanarya'da transferler artık Emre Belözoğlu'dan sorulacak. Takıma birçok yıldız kazandırması beklenen tecrübeli isim, şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için şimdiden kolları sıvadı.

  • 5
  • 14
Fenerbahçe'den çifte bomba! Emre Belözoğlu devrede...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Belözoğlu, transfer listesini belirledi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör