Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen Fenerbahçe için İtalya'dan müthiş bir transfer iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin Serie A'da forma giyen dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldığı belirtildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 01:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 06:34 ABONE OL