21 Mayıs 2020, Perşembe

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Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen Fenerbahçe için İtalya'dan müthiş bir transfer iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin Serie A'da forma giyen dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldığı belirtildi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 01:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 06:34
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Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı...

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe kolları sıvadı.

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Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı...

Yeni teknik direktörünü belirlemek için birçok isimle görüşen sarı-lacivertli yönetim, kadroya yapılacak takviyeler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'nin, transferde dev bir hamleye hazırlandığı iddia edildi.

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Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı...

İtalyan basını, Juventus'un golcü ismi Gonzalo Higuain için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu iddia etti.

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Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı...

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı da olan Juventus Başkanı Gianni Agnelli ile geçen hafta yapılan ECA toplantısı öncesinde görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Arjantinli golcünün durumunu araştırdığı öne sürüldü.

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