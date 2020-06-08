08 Haziran 2020, Pazartesi

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Dünyaca ünlü menajer müjdeyi verdi! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...

Portekizli menajer Jorge Mendes, İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği Ghoulam'ı kiralık olarak Fenerbahçe'ye getirebileceğini yönetime iletti.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 02:05 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 06:38
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Menajer müjdeyi verdi! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında ilk 26 haftası oynanan Süper Lig'e uzun bir süre ara verilmişti. Süper Lig'de ilk 26 hafta itibarıyla beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yapmıştı.

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Menajer müjdeyi verdi! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler kadrosuna ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u katmıştı.

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Menajer müjdeyi verdi! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...

Öte yandan bazı isimlerle de yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, 2 sezondur sol bek mevkinde oldukça sıkıntı yaşıyor.

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Menajer müjdeyi verdi! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden olan ve adı Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım da takımdan gönderilecekler arasında...

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Menajer müjdeyi verdi! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...

Yeni sezonda sol beki kaliteli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi.

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