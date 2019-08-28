Melnjak Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala yeniden atağa kalktı. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sonrası sol bek transferi için arayışlarını hızlandıran ve transferi için uzun uğraşlar verilen Aleksandar Kolarov transferinde mutlu sona ulaşamayan sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor'un Hırvat futbolcusu Dario Melnjak'a talip olduğu iddia edildi. Karadeniz ekibinin sportif direktörü Yılmaz Bal, Melnjak transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 21:37 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 21:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





