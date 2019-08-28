28 Ağustos 2019, Çarşamba

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Melnjak Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala yeniden atağa kalktı. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sonrası sol bek transferi için arayışlarını hızlandıran ve transferi için uzun uğraşlar verilen Aleksandar Kolarov transferinde mutlu sona ulaşamayan sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor'un Hırvat futbolcusu Dario Melnjak'a talip olduğu iddia edildi. Karadeniz ekibinin sportif direktörü Yılmaz Bal, Melnjak transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 21:37 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 21:42
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Melnjak Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Yeni sezon kadrosunda radikal değişiklikler yapan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala yeni bir transfer operasyonuna başladı.

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Melnjak Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Takviye çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, son olarak Fransız stoper Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Melnjak Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Kanarya, Marsilya forması giyen Luiz Gustavo transferinde de mutlu sona ulaştı.

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Melnjak Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

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Melnjak Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Yönetimin yaz transfer döneminde takviye yapmak istediği bölgelerden birisi de sol bekti.

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