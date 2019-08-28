28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe Luiz Gustavo ile imzalıyor! İşte geliş tarihi ve sözleşme detayları
Transfer döneminin sonuna doğru çalışmalarına hız veren Fenerbahçe bombayı patlatıyor. Sarı-lacivertliler, transferi için bir süredir Marsilya ile görüşme halinde olduğu Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı orta sahanın İstanbul'a geliş tarihi ve sözleşme detayları da belli oldu. Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Gustavo transferini resmen açıklaması bekleniyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 28.08.2019 22:02 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 22:28
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