28 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Luiz Gustavo ile imzalıyor! İşte geliş tarihi ve sözleşme detayları

Transfer döneminin sonuna doğru çalışmalarına hız veren Fenerbahçe bombayı patlatıyor. Sarı-lacivertliler, transferi için bir süredir Marsilya ile görüşme halinde olduğu Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı orta sahanın İstanbul'a geliş tarihi ve sözleşme detayları da belli oldu. Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Gustavo transferini resmen açıklaması bekleniyor. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 22:02 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 22:28
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Fenerbahçe Luiz Gustavo ile imzalıyor! İşte geliş tarihi ve sözleşme detayları

Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçe Luiz Gustavo ile imzalıyor! İşte geliş tarihi ve sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler ön libero transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu.

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Fenerbahçe Luiz Gustavo ile imzalıyor! İşte geliş tarihi ve sözleşme detayları

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar deneyimli teknik adamın '6' numara bölgesine sınıf atlatacağını düşündüğü Luiz Gustavo'yu transfer hedeflerinin başına koymuştu.

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Fenerbahçe Luiz Gustavo ile imzalıyor! İşte geliş tarihi ve sözleşme detayları

Uzun süredir yapılan görüşmeler nihayete erdi ve Fenerbahçe, Gustavo'nun transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe Luiz Gustavo ile imzalıyor! İşte geliş tarihi ve sözleşme detayları

SAKATLANMA RİSKİNE KARŞI YEDEK SOYUNDU

Luiz Gustavo, Nice ile Marsilya'nın karşı karşıya geldiği maçta teknik direktör Andre Vilas Boas tarafından yedek soyunduruldu.

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