06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için şok teklif!
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ana gündem maddelerinden birisi de Eljif Elmas... Avrupa devlerinin radarına giren ve Inter, Atletico Madrid, Napoli ve Fiorentina'nın talip olduğu Makedon yıldıza Napoli'den beklenmedik bir teklif geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.07.2019 12:12
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