06 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için şok teklif!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ana gündem maddelerinden birisi de Eljif Elmas... Avrupa devlerinin radarına giren ve Inter, Atletico Madrid, Napoli ve Fiorentina'nın talip olduğu Makedon yıldıza Napoli'den beklenmedik bir teklif geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.07.2019 12:12
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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için şok teklif!

Fenerbahçe'nin Makedon genç yıldızı Eljif Elmas için Napoli'den teklif geldi.

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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için şok teklif!

İtalyan basınının haberine göre Carlo Ancelotti'nin ısrarla transfer edilmesini istediği Eljif için Napoli, Fenerbahçe'ye 10 milyon euro teklif etti.

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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için şok teklif!

Napoli Başkanı De Laurentiis'in bizzat yürüttüğü transferde teklifi beğenmeyen Fenerbahçe, İtalyan ekibinden 18 milyon euro talep etti.

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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için şok teklif!

Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro peşin ve 3 milyon euro bonus isterken gelecek ikinci teklifi beklemeye geçti.

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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için şok teklif!

NAPOLI TRANSFERDE ÇOK ISRARCI

Geçen sezon Serie A'yı 2. sırada bitiren Napoli'nin transferde ısrarcı olduğu ve bu hafta içinde Fenerbahçe'ye tekrar bir teklif götüreceği kaydedildi.

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