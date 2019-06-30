30 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Mehmet Topal'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray..."

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın boşa çıkmasının ardından, 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi belirsizliğini koruyor. Önceliği yurt dışı olan tecrübeli futbolcudan flaş Galatasaray açıklaması geldi...

Giriş Tarihi: 30.06.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 10:53
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Mehmet Topal'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray, art arda transfer bombalarını patlatırken, hız kesmiş değil.

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Mehmet Topal'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Sarı-kırmızılı yetkililer hedefteki oyuncular için gece gündüz mesai harcıyor.

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Mehmet Topal'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Sürpriz bir şekilde Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mehmet Topal'ın yolu yeniden Florya'ya düşebilir.

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Mehmet Topal'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Tecrübeli yıldızın menajeri Batur Altıparmak'ın Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi.

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Mehmet Topal'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...

Görüşmede Mehmet Topal'ın son durumu ve maaş isteği masaya yatırıldı.

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