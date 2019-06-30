30 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Yıldız oyuncu...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli'nin ortaklaşa yönettiği transfer operasyonunda yıldız isimler ile görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe Mehmet Topal'ın alternatifini buldu. Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen yıldız oyuncunun yaptığı uçaklı paylaşım sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. İşte transfere dair tüm detay ve gelişmeler… Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 30.06.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 10:02
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