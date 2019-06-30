30 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Yıldız oyuncu...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli'nin ortaklaşa yönettiği transfer operasyonunda yıldız isimler ile görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe Mehmet Topal'ın alternatifini buldu. Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen yıldız oyuncunun yaptığı uçaklı paylaşım sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. İşte transfere dair tüm detay ve gelişmeler… Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.06.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 10:02
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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Yıldız oyuncu...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Yıldız oyuncu...

Sarı-lacivertli yönetim önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Yıldız oyuncu...

Fenerbahçe Mehmet Topal'ın alternatifini buldu.

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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Yıldız oyuncu...

Mehmet Topal'ın yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe, Marsilya'nın 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo ile görüşmelere başladı.

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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Yıldız oyuncu...

Ersun Yanal'ın bitirilmesini çok istediği oyuncu ile görüşmek üzere Comolli Fransa'da bulunuyor.

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