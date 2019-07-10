10 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Mehmet Topal kararını verdi! İşte yeni adresi

Yeni sezon için kadrosunda radikal değişiklikler yapan Fenerbahçe, 1 yıl daha mukavelesi bulunan Mehmet Topal'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan tecrübeli futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Giriş Tarihi: 10.07.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 18:59
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Mehmet Topal kararını verdi! İşte yeni adresi

Geçtiğimiz sezon sonunda 7 yıllık Fenerbahçe kariyerini karşılıklı anlaşarak sona erdiren Mehmet Topal'a çok sayıda transfer teklifi geliyor.

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Mehmet Topal kararını verdi! İşte yeni adresi

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurt içi ve yurt dışından çok sayıda teklif aldı.

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Mehmet Topal kararını verdi! İşte yeni adresi

Mehmet Topal için Süper Lig ekiplerinin yanı sıra, Arap ülkelerinden takımların ve Avrupa'nın büyük liglerinde yer alan takımların da devrede olduğunu öğrenildi.

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Mehmet Topal kararını verdi! İşte yeni adresi

Burada Mehmet Topal'ın tercihi ise futbol yaşantısına Avrupa'da devam etmek.

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Mehmet Topal kararını verdi! İşte yeni adresi

Kariyerini tekrardan Avrupa'da sürdürmek isteyen tecrübeli futbolcunun menajerlerinin İspanya La Liga ve İngiltere Premier Lig'den takımlarla temas halinde oldukları ve Topal'ın tercihinin de bu iki ligden birisi olacağı öğrenildi.

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