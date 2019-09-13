13 Eylül 2019, Cuma
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Ersun Yanal'dan motivasyon sözleri: Mekanın sahibi biziz!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Sezona üçte üç ile başlayarak liderlik koltuğunda bulunan Alanyaspor'u yenip tekrar zirveye çıkmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal oyuncularına maçın önemini anlatıp motivasyon konuşması yaptı. İşte Yanal'ın o sözleri...
Giriş Tarihi: 13.09.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 07:12
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