13 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan motivasyon sözleri: Mekanın sahibi biziz!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Sezona üçte üç ile başlayarak liderlik koltuğunda bulunan Alanyaspor'u yenip tekrar zirveye çıkmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal oyuncularına maçın önemini anlatıp motivasyon konuşması yaptı. İşte Yanal'ın o sözleri...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 07:12
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Ersun Yanal'dan motivasyon sözleri: Mekanın sahibi biziz!
Fenerbahçe, çok kritik bir viraj olarak gördüğü Alanyaspor deplasmanına çıkıyor.
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Ersun Yanal'dan motivasyon sözleri: Mekanın sahibi biziz!
16 Eylül Pazartesi günü oynanacak olan maç 20.00'da başlayacak.
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Ersun Yanal'dan motivasyon sözleri: Mekanın sahibi biziz!
Maçı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Asım Yusuf Öz yapacak.
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Ersun Yanal'dan motivasyon sözleri: Mekanın sahibi biziz!
Teknik direktör Ersun Yanal, formda bir grafik çizen rakibini tüm detayları ile analiz ediyor ve sık sık oyuncuları ile toplantılar gerçekleştiriyor.
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Ersun Yanal'dan motivasyon sözleri: Mekanın sahibi biziz!
Bu deplasmandan çıkarılacak 3 puanın öneminin farkında olan deneyimli teknik adam Alanyaspor'u yıkmanın planlarını yapıyor.
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